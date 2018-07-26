İşkence nedeniyle canından bezen damat dama çıktı!

BURSA'nın İznik ilçesine bağlı Ömerköy'de bir düğünde damada yapılan işkenceler görenleri hayretler içinde bıraktı. İşkencelere dayanamayıp canından bezen damat, gelini alıp eve girmek yerine çatıya çıktı. Damat önce una bulandı, sonra yumurta pişirdi, halatla gelin arabası çekti, keçi yakalayıp süt sağdı... Arkadaşlarının işkenceleri sonucu üstü başı yırtılan zavallı damat, çatıya çıkıp, eşinin bir kağıda yazdığı "ev kanunnamesi"ni haykırarak okudu.

Abdulkadir-Serap Şen çifti İznik'te dünya evine girdi. Ancak bir ömür sürecek olan mutluluğa adım atmak o kadar da kolay olmadı. Ömerköy'ün gelenekleri çiçeği burnunda damada zor anlar yaşattı.