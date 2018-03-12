İşkence görüp sakat kaldı hayatı kabusa döndü!

DEFALARCA EVDEN KAÇMIŞ: Koltuk değneğine mahkûm olduğunu söyleyen Elif K., "Uyuşturucuya ulaşmak için defalarca evden kaçtım. Sayısını ben bile hatırlamıyorum, beni bir eve kapattılar 3 gün boyunca türlü işkencelere maruz kaldım. Saçımı kestiler, o kadar dövdüler ki ölmek istedim. En sonunda 3'üncü kattan aşağıya itildim, sakat kaldım. Bu illetten kurtulmak istiyorum" dedi.

