İskelede aşk! Gülben Ergen sevgilisini öpücüklere boğdu

Gülben Ergen 3 ay önce aşk yaşamaya başladığı yapımcı Burak Törer ile Bodrum-Türkbükü’ndeki ‘5 Oda’ adlı otelde tatillerine devam ediyor. Önceki gün Türkbükü'ndeki 5 Oda'nın iskelesinde görüntülenen ikiliden Ergen, gazetecilere karşı önlem olarak pareosunu hiç çıkarmadı. Bir süre sonra aynı yere gelen Emel Müftüoğlu ile sohbet eden ikilinin keyfi yerindeydi. İlerleyen dakikalarda Burak Törer ve Emel Müftüoğlu, tavla oynadı.
SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU: Güneşin ve denizin tatilini çıkaran Gülben Ergen sık sık sarıldığı Burak Törer’i öpücüklere boğdu. Birbirlerine ‘aşkım’, ‘sevgilim’ diye seslenmeleri de dikkat çekti. Çift fotoğraflarının çekildiğini görünce güldü. Öte yandan Gülben Ergen'in, gazetecilere karşı önlem olarak pareosunu hiç çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Sevgililerin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
İşte çiftin tatilinden kareler...
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