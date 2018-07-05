İskelede aşk! Gülben Ergen sevgilisini öpücüklere boğdu

Gülben Ergen 3 ay önce aşk yaşamaya başladığı yapımcı Burak Törer ile Bodrum-Türkbükü’ndeki ‘5 Oda’ adlı otelde tatillerine devam ediyor. Önceki gün Türkbükü'ndeki 5 Oda'nın iskelesinde görüntülenen ikiliden Ergen, gazetecilere karşı önlem olarak pareosunu hiç çıkarmadı. Bir süre sonra aynı yere gelen Emel Müftüoğlu ile sohbet eden ikilinin keyfi yerindeydi. İlerleyen dakikalarda Burak Törer ve Emel Müftüoğlu, tavla oynadı.