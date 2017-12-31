Işın Karaca'ya ne oldu öyle 51 kilo verdi!

Işın Karaca, 120 kiloyla başladığı zayıflama macerasında zafere ulaşmak üzere! Geçirdiği mide ameliyatının ardından iki yıl boyunca hem spor yaparak hem de sağlıklı beslenerek 69 kiloya kadar düşen ünlü şarkıcının hedefi, 60 kilo...
Işın Karaca, 120 kiloyla başladığı zayıflama macerasında zafere ulaşmak üzere! Geçirdiği mide ameliyatının ardından iki yıl boyunca hem spor yaparak hem de sağlıklı beslenerek 69 kiloya kadar düşen ünlü şarkıcının hedefi, 60 kilo...
Işın Karaca, 120 kiloyla başladığı zayıflama macerasında zafere ulaşmak üzere! Geçirdiği mide ameliyatının ardından iki yıl boyunca hem spor yaparak hem de sağlıklı beslenerek 69 kiloya kadar düşen ünlü şarkıcının hedefi, 60 kilo...
Işın Karaca, 120 kiloyla başladığı zayıflama macerasında zafere ulaşmak üzere! Geçirdiği mide ameliyatının ardından iki yıl boyunca hem spor yaparak hem de sağlıklı beslenerek 69 kiloya kadar düşen ünlü şarkıcının hedefi, 60 kilo...
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