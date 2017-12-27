İşin aslı ortaya çıktı! Aslıhan Arda'ya şart koşmuş

İşin aslı ortaya çıktı! Aslıhan Arda'ya şart koşmuş

Adı son günlerde Beşiktaş'la anılan ve Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Arda Turan, Türkiye'de ailesi ve arkadaşlarıyla hasret gidermeye devam ederken özel hayatıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar birkaç kez ayrılıp barışan Arda Turan ile Aslıhan Doğan, yeniden birlikte. Uzun aradan sonra önceki objektiflere takılan çiftten Aslıhan Doğan'ın evlilik şartı ile barışmayı kabul ettiği konuşuluyor.

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İşin aslı ortaya çıktı! Aslıhan Arda'ya şart koşmuş

Arda Turan ve evlilik şartıyla bu ilişkiye son bir şans tanıdığı iddia edilen Doğan, Bebek Koru Kahvesi’ndeydi.

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İşin aslı ortaya çıktı! Aslıhan Arda'ya şart koşmuş

Yaklaşık bir saat mekanda kalan çift, oradan akşam yemeği için Zorlu Center’a geçti.

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İşin aslı ortaya çıktı! Aslıhan Arda'ya şart koşmuş

Yemek sonrası ise bir mağazaya uğrayıp birbirlerine hediye alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan'a Oğulcan Engin eşlik etti.

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