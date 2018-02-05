İsim gerilimi büyüyor: Yüz binler sokağa indi!

THEODORAKİS DE KONUŞTU: Meydanda vinç yardımıyla asılan dev Yunan bayrağı altındaki platformda, ülkenin ünlü bestecisi ve cuntaya karşı mücadelede simge isimlerden biri olan Mikis Theodorakis de bir konuşma yaptı. Theodorakis, Yunan hükümetinin "Makedonya" ifadesi geçen bir ismi kabul etmemesi ve bu konuda referanduma gitmesi gerektiğini savunarak, "Bizim de oyumuzla NATO ve Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorlar. Sonra bizi daha güçlü bir şekilde tehdit edecekler. Eğer, geri adım atarsak trajik sonuçları olacak bu kadere mahkum oluruz. Makedonya her zaman Yunandı ve öyle olacak" ifadelerini kullandı.