  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

İsim benzerliği yüzünden FETÖ'den 2 yıl yargılandı

İsim benzerliği yüzünden FETÖ'den 2 yıl yargılandı

BİTLİS'in Güroymak İlçesi'nde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanıp hapse atılan Uzman Çavuş Mehmet Şentürk'ün isim benzerliğine kurban gittiği ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-04-2018 11:49 - Güncelleme: 10-04-2018 11:49

BİTLİS'in Güroymak İlçesi'nde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Eylül 2016'da meslekten ihraç edilen, ardından 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanıp 6 ay cezaevinde kalan Uzman Çavuş Mehmet Şentürk, telefon numarasının isim benzeri olan bir başkomiser tarafından kullanıldığı tespit edilince, yangılandığı davada beraat etti. Mehmet Şentürk, yeniden görevine dönmek için OHAL Komisyonu'na dilekçe verdi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ: Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan evli ve 2 çocuk babası, 22 yıllık uzman çavuş Mehmet Şentürk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 Eylül 2016'da çıkarılan kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edildi. Emeklilik hakkı elde etmesine 15 gün kala ihraç edilen Şentürk, Resmi Gazete'de yayınlanan listede ismini görünce şoke oldu. İhracının ardından memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine dönen Mehmet Şentürk, Bitlis Valiliği'ne dilekçe ile başvurup, konunun araştırılmasını istedi.

OCAK AYINDA BYLOCK'TAN TUTUKLANDI
Şentürk, 18 Ocak'ta 2017 FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede ByLock kullanılan telefon numarısının kendisine ait olmadığını söyleyen Şentürk, tutuklandı, İstanbul'a Silivri Cezaevi'ne kondu. Şentürk hakkında örgüte üye olmak suçundan Bitlis 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Süren dava sırasında mahkeme, telefon numarasının kime ait olduğunun belirlenmesi için GSM operatöründen bilgi istedi.

6 ay sonra gelen bilgide telefon numarasının son olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olarak görev yapan Mehmet Şentürk'ün üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme, Uzman Çavuş Mehmet Şentürk'ü 11 Temmuz 2017 tarihinde tahliye etti.

Tutuksuz yargılanan Şentürk, 26 Şubat 2018'de davanın 6'ncı duruşmasında beraat etti. Şentürk, beraat kararından sonra göreve yeniden dönmek için OHAL Komisyonu'na başvurdu.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINI BİLİYORDUM'
İhracına ve tutuklanmasına sebep olan hattı aynı isimdeki bir polisin kullandığının ortaya çıktığını belirten Mehmet Şentürk, "Beraat kararında hattı Mehmet Şentürk adında bir başkomiserin kullandığı tespit edilmiştir. Mahkeme kararını göreve dönmemle ilgili olarak Ankara’da bulunan OHAL komisyonuna resmi kanallar vasıtasıyla gönderdim. En yakın zamanda göreve dönmek için elimden geleni yapacağım. Bu zaman içerisinde hiçbir zaman Türk adaletine güvenim bitmedi. Adaletin yerini bulacağını biliyordum ve buldu. En yakın zamanda göreve dönmek için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

'AİLEM ÇOK YIPRANDI'
Ailesinin bu süreçte çok yıprandığını kaydeden Şentürk, "Bu süreçte annem birkaç kez kalp rahatsızlığı geçirdi. Yine eşim, ben cezaevindeyken o da psikolojik rahatsızlıklar geçirdi. Halen ikisi de ilaç kullanmaya devam etmektedir. Cezaevinde kaldığım sürece ailem çok yıprandı" diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İsim benzerliği yüzünden FETÖ'den 2 yıl yargılandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • mehmet 10 Nisan 2018 13:23 hakim savcı vicdanen sorumludur, herkes topu yargıtaya atıyor o da 4 yıl sonra karar veriyor. tabi o da kıçından korkmuyorsa.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro