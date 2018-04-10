İsim benzerliği yüzünden FETÖ'den 2 yıl yargılandı

BİTLİS'in Güroymak İlçesi'nde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Eylül 2016'da meslekten ihraç edilen, ardından 'ByLock' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanıp 6 ay cezaevinde kalan Uzman Çavuş Mehmet Şentürk, telefon numarasının isim benzeri olan bir başkomiser tarafından kullanıldığı tespit edilince, yangılandığı davada beraat etti. Mehmet Şentürk, yeniden görevine dönmek için OHAL Komisyonu'na dilekçe verdi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ: Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan evli ve 2 çocuk babası, 22 yıllık uzman çavuş Mehmet Şentürk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 Eylül 2016'da çıkarılan kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edildi. Emeklilik hakkı elde etmesine 15 gün kala ihraç edilen Şentürk, Resmi Gazete'de yayınlanan listede ismini görünce şoke oldu. İhracının ardından memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine dönen Mehmet Şentürk, Bitlis Valiliği'ne dilekçe ile başvurup, konunun araştırılmasını istedi.

OCAK AYINDA BYLOCK'TAN TUTUKLANDI

Şentürk, 18 Ocak'ta 2017 FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede ByLock kullanılan telefon numarısının kendisine ait olmadığını söyleyen Şentürk, tutuklandı, İstanbul'a Silivri Cezaevi'ne kondu. Şentürk hakkında örgüte üye olmak suçundan Bitlis 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Süren dava sırasında mahkeme, telefon numarasının kime ait olduğunun belirlenmesi için GSM operatöründen bilgi istedi.

6 ay sonra gelen bilgide telefon numarasının son olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olarak görev yapan Mehmet Şentürk'ün üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme, Uzman Çavuş Mehmet Şentürk'ü 11 Temmuz 2017 tarihinde tahliye etti.

Tutuksuz yargılanan Şentürk, 26 Şubat 2018'de davanın 6'ncı duruşmasında beraat etti. Şentürk, beraat kararından sonra göreve yeniden dönmek için OHAL Komisyonu'na başvurdu.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINI BİLİYORDUM'

İhracına ve tutuklanmasına sebep olan hattı aynı isimdeki bir polisin kullandığının ortaya çıktığını belirten Mehmet Şentürk, "Beraat kararında hattı Mehmet Şentürk adında bir başkomiserin kullandığı tespit edilmiştir. Mahkeme kararını göreve dönmemle ilgili olarak Ankara’da bulunan OHAL komisyonuna resmi kanallar vasıtasıyla gönderdim. En yakın zamanda göreve dönmek için elimden geleni yapacağım. Bu zaman içerisinde hiçbir zaman Türk adaletine güvenim bitmedi. Adaletin yerini bulacağını biliyordum ve buldu. En yakın zamanda göreve dönmek için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

'AİLEM ÇOK YIPRANDI'

Ailesinin bu süreçte çok yıprandığını kaydeden Şentürk, "Bu süreçte annem birkaç kez kalp rahatsızlığı geçirdi. Yine eşim, ben cezaevindeyken o da psikolojik rahatsızlıklar geçirdi. Halen ikisi de ilaç kullanmaya devam etmektedir. Cezaevinde kaldığım sürece ailem çok yıprandı" diye konuştu.