Işıl Reçber'in bikinili pozuna yorum yağdı ortalık yıkıldı!

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bodrum Cennet Koyu’ndaki evlerinde tatilini sürdüren Işıl Reçber, magazin muhabirlerine bikinili yakalanmamak için tedbirli davranıyordu. Ancak bu kez bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

''NEDEN KIZIYORSUNUZ Kİ'': Paylaştığı bikinili pozları üzerinden ilginç yorumlar alan Işıl Reçber, bunların pek çoğunun kıskançlık içerdiğini ima ederek Instagram hesabından şöyle bir açıklama yaptı: “Sakin olun hanımlar bütün kış diyet yap, 13 yaşından beri spor yap e bi zahmet neden kızıyorsunuz ki sahte hesaplara kadar başvurmanın anlamı nedir?”