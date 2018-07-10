Işıl Reçber'in bikinili pozuna yorum yağdı ortalık yıkıldı!

Kızı Tuana'nın mezuniyet töreni sonrasında ailesiyle tatile çıkan Işıl Reçber bikinili sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyaya damgasını vurdu

Işıl Reçber'in bikinili pozuna yorum yağdı ortalık yıkıldı!

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bodrum Cennet Koyu’ndaki evlerinde tatilini sürdüren Işıl Reçber, magazin muhabirlerine bikinili yakalanmamak için tedbirli davranıyordu. Ancak bu kez bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

16
Işıl Reçber'in bikinili pozuna yorum yağdı ortalık yıkıldı!

''NEDEN KIZIYORSUNUZ Kİ'': Paylaştığı bikinili pozları üzerinden ilginç yorumlar alan Işıl Reçber, bunların pek çoğunun kıskançlık içerdiğini ima ederek Instagram hesabından şöyle bir açıklama yaptı: “Sakin olun hanımlar bütün kış diyet yap, 13 yaşından beri spor yap e bi zahmet neden kızıyorsunuz ki sahte hesaplara kadar başvurmanın anlamı nedir?”

26
Işıl Reçber'in bikinili pozuna yorum yağdı ortalık yıkıldı!

36
Işıl Reçber'in bikinili pozuna yorum yağdı ortalık yıkıldı!

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro