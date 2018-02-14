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Işıl Reçber kimdir eşi Rüştü Reçber ile çocukları

Işıl Reçber kimdir eşi Rüştü Reçber ile çocukları

Son günlerde giyimi, tarzı ve güzelliği ile konuşulan Işıl Reçber kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir kaç çocuğu vardır soruları merak konusu oldu. Gaziantepli bir ailenin kızı olan Işıl Reçber'in eşi de Fnerbahçe'nin eski kalesci Rüştü Reçber. Çiftin Tuana ve Mehmt Burak adında iki çocuğu var. Gelin modaya yön veren isim Işıl Reçber'i yakından tanıyalım.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 15:45 - Güncelleme: 14-02-2018 15:45

Işıl Reçber kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kocası kim soruları merak konusu oldu. Son günlerin çok konuşulan ismi güzelliği ile gözdolduran Işıl Reçber 1977 Gaziantep doğumlu. Kovası ise Fenerbahçe'nin eski kalecisi Rüştü Reçber. Çiftin iki tane çocuğu var. Gelin modaya yön veren isimlerden biri olan Işıl Reçber'i daha yakından tanıyalım.

IŞIL REÇBER KİMDİR: Işıl Reçber 5 Ekim 1977 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir. Ailesi Arnavut ve Antep kökenlidir. Işıl Reçber’in babası ticaret ile uğraşmaktadır. Gençlik yıllarını Antalya’da ailesi iler birlikte geçirmiştir. Eşi kaleci Rüştü Reçber ile Antalya’da tanışmıştır. Rüştü Reçber ise o dönemlerde Antalya Sporun kaleciliğini yapmaktadır. İlk görüşte Işıl Hanıma aşık olmuştur. Işıl Hanım 1.80 boyunda, 65 kilo güzel bir kadındır. Sarı saçları ve güzel giyimi ile de dikkat çekmektedir. Işıl Rençber modacılıkla uğraşmaktadır.

17 yaşında Rüştü Reçber ile tanışmış ve Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski kalecisi olan Rüştü Bey ile olan birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardır. Mutlu çiftin bu evlikten bir kız bir erkek çocuğu olmak üzere 2 tane evlatları vardır. Modayı yakından takip eden Işıl Hanım modanın ünlü isimlerden olmuştur.

Sık sık giydi kıyafetler, saç tasarımı ve makyajlarıyla gazete ve dergilerde yer alan Işıl Reçber aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerindendir. Eşi Rüştü Bey ile beraber Bir Dilek Tut Derneğinin faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. Sportmen bir yapıya sahip olan Işıl Hanım Antalya’da yaşadığı yıllarda basketbol oynamış ve 8 yıldır düzenli olarak pilates yapmaktadır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Şubat 2018 16:48 ESI RÜSTÜNÜNDE GIYIMINE EL ATSA HIC FENA OLMAZ ONE KIRAVAT ÖYLE SPOR GIYDIR KOCANA SPOR

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