IŞİD'e şafak baskını! Böyle gözaltına alındılar...

IŞİD'e şafak baskını! Böyle gözaltına alındılar...

BURSA'da terörle mücadele ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 200 polis, 11 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda girilen evlerdeki şüpheliler yüzüstü yere yatırılırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

111
IŞİD'e şafak baskını! Böyle gözaltına alındılar...

211
IŞİD'e şafak baskını! Böyle gözaltına alındılar...

KAPILAR KOÇBAŞI İLE KIRILDI: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Yaklaşık 200 polis, merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, özel harekat ekipleri koçbaşı ile kapıları kırarak evlere baskın düzenledi.

311
IŞİD'e şafak baskını! Böyle gözaltına alındılar...

Operasyon kapsamında çoğu Suriyeli olan ve aralarında 38 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel döküman ve dijital materyeller ele geçirildi.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat