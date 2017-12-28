IŞİD'e şafak baskını! Böyle gözaltına alındılar...

BURSA'da terörle mücadele ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 200 polis, 11 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda girilen evlerdeki şüpheliler yüzüstü yere yatırılırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.
KAPILAR KOÇBAŞI İLE KIRILDI: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Yaklaşık 200 polis, merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, özel harekat ekipleri koçbaşı ile kapıları kırarak evlere baskın düzenledi.
Operasyon kapsamında çoğu Suriyeli olan ve aralarında 38 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel döküman ve dijital materyeller ele geçirildi.
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