IŞİD'e şafak baskını! Böyle gözaltına alındılar...

BURSA'da terörle mücadele ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 200 polis, 11 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda girilen evlerdeki şüpheliler yüzüstü yere yatırılırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.