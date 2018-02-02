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IŞİD'e büyük darbe! IŞİD videolarını çekip yayınlayan isim...

IŞİD'e büyük darbe! IŞİD videolarını çekip yayınlayan isim...

DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini kayda alarak, internette yayınlayan 'IŞİD'in medya sorumlusu' Abdulbasit Abdulaziz Hammud Kocaeli'nde yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 13:29 - Güncelleme: 02-02-2018 13:29

DEAŞ'ın "medya sorumlusu" Suriye uyruklu Abdulbasit Abdulaziz Hammud (22) kaçak yollardan Türkiye'ye girdikten sonra geldiği Kocaeli'de jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Terör örgütünce görev verilinceye kadar burada "uyuyan hücre" olarak bekleyeceği belirtilen Hammud tutuklandı.

SAHTE KİMLİKLE EV KİRALADI: Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'lı Abdulbasit Abdulaziz Hammud'un, Suriye'nin Halep kentinden kaçak yollarla Hatay'a geldiğini ardından Gaziantep'e geçtiğini, buradan da Kocaeli'nin Derince ilçesine ulaştığını belirledi. Sahte kimlikle ev kiraladığı öğrenilen DEAŞ'lı Hammud, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

DERİNCE'DE UYKUYA YATACAKTI: Abdulbasit Abdulaziz Hammud'un 4 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a katıldığı, örgüt içinde "medya sorumlusu" olduğu, örgütün eylem ve faaliyetlerini kamera ile kayda alarak, internette yayınladığı, Derince'de ise kendisine görev verilene kadar "uyuyan hücre" olarak bekleyeceği tespit edildi. Jandarmada sorgusu tamamlanan DEAŞ'lı Abdulbasit Abdulaziz Hammud, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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