'İşe helikopterle gidiyorum, tüm ülkeye yardım edecek halim yok!'

'İşe helikopterle gidiyorum, tüm ülkeye yardım edecek halim yok!'

Kanal D ekranlarında başlayacak olan Sosyetik Ev Kadınları'yla Hürriyet buluştu. İşte o çarpıcı röportaj. Esra Tekgöz: Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü’nü bitirdikten sonra 13 yıl matematik öğretmenliği yaptım. Evlendikten sonra Bodrum’da bir yazlık aldım ve oradaki çevre sayesinde sosyeteyle tanıştım. Kendime bir güzellik salonu açtım, GAIA. Eşimle şu an boşanma aşamasındayız.

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'İşe helikopterle gidiyorum, tüm ülkeye yardım edecek halim yok!'

Neslihan Kozanoğlu: Bütün ailem doktor... Anne tarafım valiler ve işadamlarından oluşuyor. Ben de onların karışımı olarak dünyaya gelmişim. Ahmet Kozanoğlu’yla tenis kortunda karşılaştık. “O evlenmez, çok çapkın” dediler. Uzun süre flört ettik. Sonunda evlendik. Türkiye’de organik tarımı ben başlattım.

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'İşe helikopterle gidiyorum, tüm ülkeye yardım edecek halim yok!'

Günsel Ülkü: Dedem Türkiye’nin en eski toprak sahiplerinden. Babam yüksek ziraat mühendisi. Boğaziçi Üniversitesi işletme bitirdim. Sorbonne’da Fransızca, Viyana Üniversitesi’nde Almanca öğrendim. İsviçre’de bir ilaç firmasının Ortadoğu, Afrika ve Avrupa sorumlusu oldum. Sonra moda sektörüne girmeye karar verdim. Londra’daki St. Martin’s School of Art’ta eğitim aldım. Ulus’ta mağazam var.

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'İşe helikopterle gidiyorum, tüm ülkeye yardım edecek halim yok!'

Elif Sağlamyürek: Babam ziraat mühendisiydi. Mimar Sinan’da mimarlığı kazanınca İstanbul’a geldim. Sonra kendimi Maksim’de, sahnede buldum. Evlendim, eşim imkânları çok olan bir işadamıydı. Etiler’de bir villa showroom’u açtım. Davetler verdim ve cemiyet hayatına girdim. Semra Özal’la

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