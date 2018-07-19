İşe 32 kilometre yürüdü, patron araba hediye etti

ABD’nin Birmingham kentinde bir ev taşıma şirketinin sahibi, arabası bozulunca işindeki ilk gününe geç kalmamak için geceden yola çıkıp 32 kilometre yürüyen yeni çalışanı Walter Carr'a kendi arabasını hediye etti.

Bir polis memuru, yolda gördüğü ve hikayesinden çok etkilendiği Carr'ı, kahvaltı ısmarladıktan sonra eşya taşıyacağı eve bizzat götürdü. Ev sahiplerinin ısrarına rağmen dinlenmeyi reddedip işe koyulan Carr'ın kendisiyle tanışmak için Tennessee'den gelen patronu Luke Martin'le karşılaşması sırasında da duygusal anlar yaşandı. Martin, azmini övdüğü Carr'a 2014 model Ford Escape marka aracını hediye etti.

Carr'ın arabasını tamir ettirmesi için internette başlatılan yardım kampanyasında da 8 bin dolar toplandı.