İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kahramanmaraş'ta işçi taşıyan servis minibüsünün otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen 46 S 1449 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, 11 DY 329 otomobile çarptıktan önce refüjdeki ağacı sonra elektrik direğini devirip yan yattı.
Kazada yaralanan aralarında sürücülerinin de bulunduğu 11 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER