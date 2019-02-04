İşçi olarak girdiği atölyeyi satın aldı şimdi yurt dışına ihracat yapıyor

İşçilerin, 'Arife abla' diye hitap ettiği Kaftancı, şimdi 40 kişiye istihdam sağlarken, ayda 2 bin kapı üreterek Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderiyor. Kaftancı, başta Mısır olmak üzere bazı Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapıyor. Hala iş önlüğü giyerek üretimde çalışmaya devam eden Kaftancı'ya, emekli olan eşi de pazarlama bölümünde destek oluyor.