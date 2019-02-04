İşçi olarak girdiği atölyeyi satın aldı şimdi yurt dışına ihracat yapıyor

KAYSERİ'de yaşayan 52 yaşındaki Arife Güler Kaftancı, 1997 yılında işçi olarak çalışmaya başladığı çelik kapı üretimi yapılan atölyenin sahibi oldu. atın aldığı atölyeyi 13 yıl sonra fabrikaya dönüştüren Kaftancı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına kapı gönderip, yurt dışına ihracat yapıyor.

İşçi olarak girdiği atölyeyi satın aldı şimdi yurt dışına ihracat yapıyor

Evli ve 2 çocuk annesi Arife Güler Kaftancı, 1997 yılında astsubay eşinin tayini nedeniyle Kayseri'ye taşındı. Kaftancı, komşusu Havva Kuşçu'ya ait Kayseri Ağaç İşleri Bölgesi'ndeki çelik kapı üretimi yapılan atölyesinde çalışmaya başladı. Kaftancı, 1 yıl sonra komşusunun da isteğiyle 10 civarında işçinin çalıştığı atölyeyi satın aldı.

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İşçi olarak girdiği atölyeyi satın aldı şimdi yurt dışına ihracat yapıyor

ORTADOĞU'YA İHRACAT YAPIYOR: Arife Güler Kaftancı, başına geçtiği atölyeyi idari olarak yönetirken, üretimde de çalışmaya devam etti. Forklift sürüp, kapı boyayan, kaynak yaparak işçileriyle birlikte çalışan Kaftancı, 2010 yılında atölyeyi fabrikaya dönüştürdü. Kaftancı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikayı, 2014 yılında biraz daha büyüterek şimdiki haline getirdi.

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İşçi olarak girdiği atölyeyi satın aldı şimdi yurt dışına ihracat yapıyor

İşçilerin, 'Arife abla' diye hitap ettiği Kaftancı, şimdi 40 kişiye istihdam sağlarken, ayda 2 bin kapı üreterek Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderiyor. Kaftancı, başta Mısır olmak üzere bazı Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapıyor. Hala iş önlüğü giyerek üretimde çalışmaya devam eden Kaftancı'ya, emekli olan eşi de pazarlama bölümünde destek oluyor.

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İşçi olarak girdiği atölyeyi satın aldı şimdi yurt dışına ihracat yapıyor

KAYSERİ'DE ÇELİK KAPIDA İLK KADIN PATRON: İşletme Bölümü okurken 2'nci sınıfta üniversiteyi bırakıp İstanbul'da iş hayatına atılan Kaftancı, çanta sektöründe imalat ve satış yaptıktan sonra Kayseri'de komşusunun yönlendirmesiyle fabrika sahibi olduğunu söyledi. Ticareti İstanbul'da öğrendiğini anlatan Kaftancı, "Çelik kapı sektöründe Kayseri'de ilk kadın patronum. Aynı zamanda işçilerimle beraber çalışmaya devam ediyorum. Kadın isterse bir eli ile beşiği, diğer eli ile dünyayı sallar. İşinizin kölesi olmanız lazım. İşi iyi yapmak için boyamı da atıyorum, kaynağımı da yapıyorum, forklift de sürüyorum" dedi.

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