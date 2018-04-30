İşçi Bayramı resimli tebrik mesajları 1 Mayıs kutlama sözleri

1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü'ne özel en güzel kutlama mesajları, resimli işçi bayramı mesajları ve işçi bayramı kutlama sözleri haberimizde. Dünya üzerindeki birçok ilde bayram olarak kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı Türkiye'de resmi olarak ilk kez 1923 yılında kutlanmıştır.

1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü yarın, yani salı günü ülkemizde kutlanacak. Dünyada birçok ülkede bayram havasında kutlanan İşçi Bayramı ülkemizde de ilk kez 1923 yılında kutlanmaya başladı. 1 Mayıs'a özel en güzel resimli mesajları, 1 Mayıs kutlama mesajları ve 1 Mayıs işçi bayramı tebrik sözleri derlemesi haberimizde. Twitter

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1 Mayıs, işçi ve emekçiler tarafından kutlanan ve dünya çapında bayram olarak ilan edilmiş bir gün... Türkiye'de ilk kez 1923'te kutlanan 1 Mayıs, 2008 yılının Nisan ayında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanılmaya başlanmıştır. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. İşte 1 Mayıs kutlama mesajları, 1 Mayıs sözleri



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- Yepyeni bir güneş doğar dağIarın dorukIarından, MutIu bir hayat fiIizIenir kavganın ufukIarından, Yurdumun mutIu günIeri mutIak geIen gündedir.





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