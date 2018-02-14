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İşadamlarına Bank Asya operasyonu! Gülen'in emriyle...

İşadamlarına Bank Asya operasyonu! Gülen'in emriyle...

Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği’nin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul’da gözaltına alındı. Aralarında ünlü işadamı Zekeriya Mete de var.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 15:06 - Güncelleme: 14-02-2018 15:06

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Malmuller İhracat Birliği’nin elebaşı Fetullah Gülen’in Bank Asya’ya para yatırılması talimatının ardından 27 Ocak 2014’te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014’te ise 3 milyon 800 bin TL’yi bankaya yatırdığı tespit edildi.

İddiaya göre söz konusu paralar, başka bankalardaki hesaplardan çekilerek Bank Asya’ya aktarılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla birliğin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul’da gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR: 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 1 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ZEKERİYA METE DE GÖZALTINDA: Gözaltına alınanların, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, başkan yardımcıları S.Ç. ve K.T. ile birlik çalışanları İ.S.Ş, A.A, Y.D, M.M.A. olduğu öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. Eski İstanbul İhracatçı Birlikleri Başkanı olan Mete, 2010 yılında İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.

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