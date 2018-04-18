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İşadamına korkunç tuzak! Bu iddia doğru mu?

İşadamına korkunç tuzak! Bu iddia doğru mu?

İzmir'de yanmış cesedi bulunan işadamı 46 yaşındaki Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesiyle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre zengin işadamı eşi ve çocukları tarafından önce uyuşturucu ilaç verilerek bayıltıldı sonra aracının içinde ateşe verildi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 09:48 - Güncelleme: 18-04-2018 09:48

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yanmış halde cesedi bulunan işadamı Cihan Murat Öğüt olayının sır perdesi aralanmaya başladı. İddiaya göre, işadamını eşi ve 2 oğlu vahşice öldürdü.

Sabah'ın haberine göre olay şöyle gerçekleşti.14 Nisan akşamında anne ve oğulları, Murat Öğüt'ün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuya kalan babaya bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlandı. Öğüt, halıya serilip arabaya konuldu. Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile Murat Öğüt'ü de içine bırakarak ateşe verdi.

İşadamının eşi Öznur Öğüt, oğulları Hadi Öğüt (24) ve Batuhan Öğüt (19) ile bir kişi daha gözaltına alınmıştı. Batuhan Öğüt'ün cebinden iki yeşil reçeteli ilaç çıktı. Batuhan Öğüt'ün psikolojik tedavi gördüğünü ve hapları doktorun verdiğini söylediği öğrenildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDILAR

Anne ve iki çocuk iddialara göre jandarmada ifade vermeyip susma hakkını kullandı.

Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre ise kumar ve gece hayatına düşkün olduğu belirlenen işadamının çok kıskanç olduğu, eşini kapı dışarı çıkarmadığı, şiddet uyguladığı öne sürüldü.

SAYISAL'DAN İKİ KEZ İKRAMİYE ÇIKMIŞ

Öğüt ailesinin, en küçük üyesi 9 yaşındaki Yiğit'in olanlardan haberinin olmadığı, amcası Cahit Öğüt'ün evinde kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Murat Öğüt'ün şu anda alzheimer hastası olan babasına Sayısal Loto'dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira büyük ikramiye çıktığı belirtildi.

ANNE VE OĞULLARI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ!

Cihat Murat Öğüt'ün (46) eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia ediliyor.

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