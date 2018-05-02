İşadamı suikastinin azmettiricisi TÜSİAD Yöneticisi çıktı!

MART ayında Ankara’da bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kırıkkaleli İşadamı Kale Gaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan’ın katillerini azmettiren kişi TÜSİAD'ın eski Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Kadooğlu çıktı. Kardeşi babası Cemal Kadooğlu ile kardeşi Şanser Kadooğlu ve 2 tetikçi gözaltına alınırken, Tarkan Kadoğlu, Başakşehir'deki evinden son anda firar ettiği belirtiliyor...

SIR PERDESİ ARALANDI... Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kale Gaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayetindeki sır perdesi aralandı. Yaklaşık 40 gündür Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Cinayet Şube ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüğü işbirliğinde titiz çalışması sonuç verdi. Emniyet birimlerinin 6 il’de eş zamanlı yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin İstanbul’da 15 ayrı adresi operasyon yaptığı belirtildi.

AZMETTİRİCİ KADOOĞLU... Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan tetikçilerin sorgusunda, deliller ve kayıtlar neticesinde cinayetin azmettiricisinin Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu olduğu iddia edildi. Eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Tarkan Kadooğlu, İstanbul Başakşehir'deki evine baskın yapan polislerin elinden son anda kurtularak kayıplara karıştı.

BABASI VE KARDEŞİ GÖZALTINDA... Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında Kadooğlu’nun kardeşi Şanser Kadooğlu ile babası Cemal Kadooğlu ve 2 tetikçinin de olduğu belirtiliyor. Emniyet birimlerinin operasyonla ilgili çalışmalarının devam ettiği, firari zanlı Tarkan Kadooğlu’nun da yakalanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.