İşadamı kediyi sopayla dövdü dehşet anları kamerada

Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G. iddiaya göre, yedirmesine rağmen çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi. Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü. Acıyla inleyen kedi, bir ara dayaktan kurtulup pencereden kaçmaya çalıştı.

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