İş kadını kocasından gizli kalça büyütme ameliyatına girdi! Sonrası korkunç...

Brezilya'nın en büyük şezlong üreticisi olan bir şirketin patronu olan 25 yaşındaki iş kadını Fernanda de Assis, kocasından gizli yasal olmayan bir klinikte yaptırdığı kalça kaldırma operasyonundan bir kaç gün sonra Rio'da acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.