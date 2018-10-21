İş kadını kocasından gizli kalça büyütme ameliyatına girdi! Sonrası korkunç...

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Brezilya'nın en büyük şezlong firmasının sahibi 25 yaşındaki Fernanda de Assis, eşinin defalarca reddettiği kalça kaldırma operasyonundan birkaç gün sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

İş kadını kocasından gizli kalça büyütme ameliyatına girdi! Sonrası korkunç...

Brezilya'nın en büyük şezlong üreticisi olan bir şirketin patronu olan 25 yaşındaki iş kadını Fernanda de Assis, kocasından gizli yasal olmayan bir klinikte yaptırdığı kalça kaldırma operasyonundan bir kaç gün sonra Rio'da acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

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İş kadını kocasından gizli kalça büyütme ameliyatına girdi! Sonrası korkunç...

VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU Genç kadın operasyonu yaptırdıktan bir kaç gün sonra nefes alamama, el ayaklarını hareket ettirememe ve vücudunda oluşan morluklar şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi gerçekleştirilen Fernanda de Assis çok geçmeden hayatını kaybetti.

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İş kadını kocasından gizli kalça büyütme ameliyatına girdi! Sonrası korkunç...

Yaşadığı olayın şokundan hala çıkamayan Assis'in 27 yaşındaki kocası Alex Fernando, karısını defalarca estetik ameliyatlar yapmaması konusunda uyarmasına rağmen kendisini ikna edemediğini söyledi.

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İş kadını kocasından gizli kalça büyütme ameliyatına girdi! Sonrası korkunç...

Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, ünlü iş kadınının zevki uğruna hayatını kaybetmesi dünya basınında gündeme oturdu.

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