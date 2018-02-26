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İş ilanlarında çıkan süpervizor nedir süpervizör ne demek supervisor ne anlama geliyor

İş ilanlarında çıkan süpervizor nedir süpervizör ne demek supervisor ne anlama geliyor

Çalışma hayatında ve iş ilanlarında sıklıkla karşılaştığımız bir tanım 'Süpervizor' ya da 'Supervisor'. Peki bu kadar karşımıza çıkan 'Süpervizör ne demek' biliyor muyuz? Gelin iş ilanlarında sıklıklar karşımıza çıkan süpervizor nedir supervisor ne demek supervisor ne anlama geliyor bir bakalım...

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 17:24 - Güncelleme: 26-02-2018 17:24

'2-3 yıl deneyimli süpervisor (supervisor) aranıyor' İşte kilitlendiğimiz nokta. Türkiye'de işsizlik hayli fazla oranlarda seyrediyor. Haliyle aktif iş gücüne katılabilecek kişiler her gün iş arayışındalar. Kimi şanslılar gönlünden geçen işi buluyor, kimileri ise mutlu olmadığı bir işi yapıyor. İşi olan veya işi olmayan herkesi ortak noktası, devamlı bir iş arayışında olmaları veya internette karşılarına bir şekilde iş ilanları çıkmaları. Özellikle son yıllarda ortak bir kelime ile karşılaşılıyor 'Süpervizör veya supervisor' Peki sürekli karşılaştığımı bu süpervizor ne demek supervisor ne demek ne anlama geliyor diye hiç düşündünüz mü? Hadi gelin sık sık karşımıza çıkan süpervizör ya da supervisor ne demek bir bakalım.

SÜPERVİZOR YA DA SUPERVISOR NE DEMEK; Türkçe karşılığı tam olaran gözetmen olan çevirelebilir. Süpervisor (Süpervizor), Fransızca'dan dilimize dahil olmuştur. Kelime manası olarak bir iş yerinde sorumlu olduğu görevlileri ve işi denetlemeden sorumlu kişi anlamına gelmektedir.

Supervisor, iş yerinde işlerin düzenli olarak yürümesi için denetlemelerde bulunur. Günlük belirlenen üretim sınırlarına ulaşılarak işçilerin iş güvenliğine uyum sağlayarak sorunsuz olarak mesaiyi bitirmektir. Supervisor üretiminden sorumlu müdürlerdir. İşleri işi doğru düzgün yapılması ve işçilerin çalışmasını denetlemekten geçer. Konum olarak sahip oldukları yerler üretim mühendislerinin altı ancak ustabaşının üstünde olan yerde görev alırlar. Market sektöründe mağaza çalışanlarını denetleyen, sunulan raporları derleyerek üst amirlere ulaştıran kişilerdir.
 

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