İş hayatındaki stresi azaltmanın pratik yolları papatya çayı...

Uzmanlar, badem, kuru kayısı, avokado, balık, turunçgiller, yulaf gibi özellikle B vitaminleri, C ve E vitamini içeren sağlıklı atıştırmalıklarla iş stresini hafifletebileceğinizi söylüyor ve öneriler sunuyor.

İş hayatında hemen herkes stres ile mücadele ediyor. Yoğun çalışma saatleri, daha başarılı olma hissi, başarısızlık kaygısı ve çalışma koşulları gibi nedenler iş stresinin artmasında önemli rol oynuyor. İş stresini sağlıklı besinler tüketerek azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? Uzmanlar, badem, kuru kayısı, avokado, balık, turunçgiller, yulaf gibi özellikle B vitaminleri, C ve E vitamini içeren sağlıklı atıştırmalıklarla iş stresini hafifletebileceğinizi söylüyor ve öneriler sunuyor. Twitter

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Günlük hayatta tükettiğimiz bazı besinlerin vücutta çeşitli hormonların salınımını sağlayarak mutluluk hissi oluşturduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Diğer bir yandan global çapta yapılan birçok araştırma, çalışan mutluluğuyla iş stresinin birbiriyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Stresin yoğun olması çalışanları mutsuz ediyor. İş hayatında stres bir ölçüye kadar faydalı bulunuyor ama aşırı stres iş ilişkilerini bozuyor, dikkati dağıtıyor, iş verimini azaltıyor ve başarısızlığa sebep oluyor. Twitter

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İş hayatındaki stresi azaltmanın en kolay yollarından biri sağlıklı besinler tüketmek. İşte iş stresini azaltmanıza yardımcı olacak sağlıklı atıştırmalıklar... Twitter

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