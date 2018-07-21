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İş bul diyen babasını öldürdü

İş bul diyen babasını öldürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da ailesiyle birlikte yaşayan işsiz adam, kendisine "Artık iş bulup çalış" diyen babasını vurarak öldürdü. İşsiz adam, babası ile yaşadığı münakaşa sırasında araya girmek isteyen annesini de yaraladı.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 17:45 - Güncelleme: 21-07-2018 17:45

Gaziosmanpaşa'da ailesiyle birlikte yaşayan 35 yaşındaki Adnan K., "artık bir iş bulup çalış" diyen babası Hasan Kale'yi vurarak öldürdü. Araya girmeye çalışan annesini de elinden yaraladı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi, Dolunay Sokak'ta bulunan evlerinde ailesiyle birlikte yaşayan Adnan Kale, akşam saat 20.00 sıralarında babası Hasan Kale ile tartışmaya başladı.

BABASINI VURARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, baba Hasan Kale'nin 'artık bir iş bulda çalış, hayatını kazan' sözlerine sinirlenen Adnan Kale bulundurma ruhsatlı tabancasıyla babasına ateş açtı.

ARAYA GİREN ANNESİNİ DE YARALADI

Çıkan arbede sırasında Adnan Kale babasıyla arasına girerek olay önlemeye çalışan annesini de yaraladı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU ÇOK PİŞMANIM"

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Adnan Kale, "Eskiden iş yerlerimiz vardı ekonomik durumumuz çok iyiydi. İflas edince sadece babamın emekli maaşıyla geçinmeye başladık. Yaşadığımız bu durum nedeniyle psikolojim bozuldu çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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