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İş arkadaşını uykusunda tüfekle öldürdü! O anlar güvenlik kamerasında

İş arkadaşını uykusunda tüfekle öldürdü! O anlar güvenlik kamerasında

İSTANBUL’da meydana gelen kan donduran olayda çiftlikte çalışan Habil S., iş arkadaşı Maksut Güler'i uykusunda tüfekle vurarak öldürdü. Dehşete düşüren cinayet, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 10:20 - Güncelleme: 19-10-2018 10:20

Geçtiğimiz Cuma günü Silivri'de meydana gelen olayda iddiaya göre, Maksut Güler, çalıştığı çiftlikte mola vererek dinlenme odasında uyumaya başladı. Bu sırada aynı iş yerinde çalışan Habil S. isimli arkadaşı çiftliğe gelerek diğer çalışanlarla bir süre sohbet etti. Bir süre sonra bina dışına çıkan Habil S., diğer arkadaşlarının ayrılmasıyla tekrar binaya girdi. Arkadaşı Maksut Güler'in dinlendiği odaya giren zanlı, dolaptaki tüfeği aldı. 33 yaşındaki iki çocuk babası Maksut Güler’i uykusunda tüfekle ateş ederek öldüren zanlı, ardından tüfekle birlikte odadan çıkarak olay yerinden ayrıldı.

Evinde yakalandı...
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, genç adamın ölümüne sebep olan şahıs saklandığı evinde Jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mutlaka azmettiren vardır!
Kayınbiraderini kaybetmenin acıyla konuşan çiftlik sahibi Alpay Denizli yaptığı açıklamada, “Bu şahsı 25 yıldır tanırım, 7 yıldır da yanımda çalışıyor. Bu olayı gerçekleştirmesi kendi başına yapacağı bir iş değil, mutlaka kendisini azmettiren yada yardım eden biri var. Bu durumu yetkili mercilerle paylaştık. Bu olaya karışan kim varsa en ağır şekilde cezalandırılacağından eminim. Türk adaletine güvenimiz sonsuz” dedi.

Olayların gelişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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