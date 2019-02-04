İş arayanlar başvursun! THY hostes dahil çok sayıda eleman alıyor

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla büyüme hızını arttırmayı hedefledi. Bu kapsamda kurum, gençlere yönelik yeni personel alımıyla ilgili ilana çıktı. Üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun ya da yüksek lisans öğrencileri ilana başvurabilecek. Gençlere çağrıda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gelin bu ailenin bir üyesi olun. Başvuru 4 Nisan'a kadar" dedi.
İşe kabul edilenlerin THY'de başlangıç tarihi Ağustos - Eylül olarak açıklandı. Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan Türk Hava Yolları'nın filosuna bu yıl yeni uçaklar da katılacak. Filosundaki büyüme ile uçuş noktaları daha da artacak olan THY, büyümesine paralel olarak ihtiyacı olan personel arayışlarına da hız verdi.
BAŞVURULAR 4 NİSAN'A KADAR...Türk Hava Yolları'nın yetenek programı olarak tanımladığı "TaKe-off" adı verilen program da gençlerin çalışacağı bölümler ise İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Kalite & Teknik, Mali, Operasyon, Planlama, Pazarlama & Satış, Turkish Cargo,Yatırım & Anlaşmalar olarak duyuruldu.
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