İş adamının makatından öyle bir şey çıktı ki görenler inanamadı

İş adamının makatından öyle bir şey çıktı ki görenler inanamadı

Havalimanları güvenlik kontrollerinin oldukça üst düzeyde yapıldığı yerler ve bu kontrolleri yapan insanlar akılalmaz şeylerle karşılaşabiliyorlar. Bunun bir örneğine Türkiye'de rastlandı. Cezayir’de kuyumculuk yapan Salah Mennaoui isimli iş adamı altın almak için İstanbul’a geldi. Fatih'te bir otele yerleşen 67 yaşındaki Salah Mennaoui, jelatinlere sardığı 288 adet 500 ve iki adet 100 Euro'yu, ülkesinde bir doktorun yardımıyla makatına yerleştirdi.

15
İş adamının makatından öyle bir şey çıktı ki görenler inanamadı

Hürriyet Gazete'sinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, Mennaoui bu şekilde uçağa binerek İstanbul’a geldi. Polislere yakalanmadan havalimanından çıkan kuyumcu, makatına sakladığı binlece Euro'yu çıkartamayınca rahatsızlandı ve özel bir hastaneye gitti. Doktorların yaptığı incelemede makatında rulo halinde cisimler fark edilen Mennaoui, hemen ameliyata alındı.


25
İş adamının makatından öyle bir şey çıktı ki görenler inanamadı

Operasyonla hastanın vücudundaki ruloları çıkaran doktorlar, binlerce Euro'yu görünce hemen polise haber verdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kuyumcu Salah Mennaoui, emniyette verdiği ifadede paralarla altın alıp ülkesine döneceğini söyledi.

35
İş adamının makatından öyle bir şey çıktı ki görenler inanamadı

Polise verdiği ifade de Mennaoui, ''Ülkem Cezayir’de altın ve tekstil işleri ile uğraşmaktayım. Ülkemde kuyumcu dükkânım var. Ben Türkiye’ye sık gider gelirim. Türkiye’ye her geldiğimde yaklaşık 50 bin Euro para getiririm. Bu parayla Türkiye’de altın ve tekstil ürünleri alırım. Bu sefer yüksek miktarda altın almak istedim'' dedi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat