İş adamının makatından öyle bir şey çıktı ki görenler inanamadı

Havalimanları güvenlik kontrollerinin oldukça üst düzeyde yapıldığı yerler ve bu kontrolleri yapan insanlar akılalmaz şeylerle karşılaşabiliyorlar. Bunun bir örneğine Türkiye'de rastlandı. Cezayir’de kuyumculuk yapan Salah Mennaoui isimli iş adamı altın almak için İstanbul’a geldi. Fatih'te bir otele yerleşen 67 yaşındaki Salah Mennaoui, jelatinlere sardığı 288 adet 500 ve iki adet 100 Euro'yu, ülkesinde bir doktorun yardımıyla makatına yerleştirdi. Twitter

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Hürriyet Gazete'sinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, Mennaoui bu şekilde uçağa binerek İstanbul’a geldi. Polislere yakalanmadan havalimanından çıkan kuyumcu, makatına sakladığı binlece Euro'yu çıkartamayınca rahatsızlandı ve özel bir hastaneye gitti. Doktorların yaptığı incelemede makatında rulo halinde cisimler fark edilen Mennaoui, hemen ameliyata alındı.





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Operasyonla hastanın vücudundaki ruloları çıkaran doktorlar, binlerce Euro'yu görünce hemen polise haber verdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kuyumcu Salah Mennaoui, emniyette verdiği ifadede paralarla altın alıp ülkesine döneceğini söyledi.



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