İş adamının feci ölümü! Aracını kontrol ederken...

İSTANBUL Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Hadımköy yönüne giden E.S.E. idaresindeki GR 70 ATI Romanya plakalı TIR, Esenkent mevkisinde 2 kişiye çarptı. TIR'ın çarptığı bisiklet üreticisi iş adamı Haluk Ergeneli yaşamını yitirdi. Ergeneli'nin beraberinde olduğu belirtilen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Ergeneli'nin olay yerine gelen eşi ve oğlu sinir krizi geçirdi. Anne ve oğluna, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Cenaze, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Haluk Ergeneli ve beraberindeki kişinin bozulan 34 SY 9842 plakalı otomobili kontrol etmek için emniyet şeridine park ettikleri, araçtan indikten sonra kazanın meydana geldiği öne sürüldü.