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İş adamına cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj

İş adamına cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) T.A. adlı iş adamını tuzağa düşürerek cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yapan çete çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın, 4 kişi tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 13:45 - Güncelleme: 14-07-2018 13:45

İş adamına cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yapan çete çökertildi

İş adamı T.A.'ya 4 milyon lira borcu olan Süleyman D.; parayı ödememek için bankacı Didem U., falcılık yaptığı belirtilen Arife Ö. ve Muharrem T. ile plan yaptı. Planın ardından harekete geçen şüpheliler, Didem U.'nun evine gizli kamera yerleştirdi. Ardından Didem U., önceden tanıdığı iş adamı T.A.'yı evine davet edip, birlikte oldu. Didem U., daha sonra elindeki görüntüleri Süleyman D.'ye ulaştırdı. Süleyman D. de, T.A.'ya şantaj yaparak, elinde görüntülerinin olduğunu ve borcunun silinmesini istedi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU
Görüntülerden çekinmediğini belirten T.A. ise Süleyman D.'ye borcunu ödemesini söyledi. T.A. daha sonra polise giderek kendisine görüntülerle şantaj yapıldığı şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine özel ekip kuran polis, şüphelileri takibe aldı. Takibin sonucunda şüphelilere yönelik Lefkoşa ve Girne'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Süleyman D., Didem U., Arife Ö. ve Muharrem T., 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda birçok gizli görüntü ve ses kaydı ele geçirildi.

Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak : DHA

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