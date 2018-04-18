İş adamı otomobilinde 6 kurşunla öldürüldü

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Adana'da iş adamı Ekrem Şenel, 33 EMV 84 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir hukuk bürosuna gitti.
Şenel aracında bulunduğu sırada bir kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırgan ise başkasının kullandığı otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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