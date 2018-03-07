İş adamı babasını öldüren katil zanlısı yakalandı!

MERSİN’de evinin önünde silahla babasını öldüren zanlı tutuklandı. Öz babasını silahla öldüren E.A., bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. Şahsın, babasını para için öldürdüğü iddia edildi.

İş adamı babasını öldüren katil zanlısı yakalandı!

Mersin'de iş adamı babası Mahmut Alaca'yı, evinin önünde tabancayla vurarak öldüren Erhan Alaca (37) yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olay, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Marina Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkıp aracına doğru yönelen iş adamı Mahmut Alaca, bu sırada taksi ile evin önüne gelen oğlu Erhan Alaca'nın tabancalı saldırısına uğradı.

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İş adamı babasını öldüren katil zanlısı yakalandı!

Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, oğul ise olay yerinden kaçtı. Çevedekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Alaca'nın öldüğü belirlendi.

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İş adamı babasını öldüren katil zanlısı yakalandı!

Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Alaca'nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği'nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

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İş adamı babasını öldüren katil zanlısı yakalandı!

Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Erhan Alaca'nın saklandığı adrese baskın yaptı. Şüpheli, cinayette kullandığı tabancayla yakalandı.

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