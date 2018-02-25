İroni yapan öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sebze üretimiyle ilgili olumsuz haberlere tepki amacıyla ironi yaptığı video hazırlayıp sosyal medyada paylaşan 19 yıllık edebiyat öğretmeni ve sera üreticisi Muhsin Kavalcı hakkında dava açıldı. Kaymakamlık kararıyla görevinden de uzaklaştırılan Kavalcı, "Bunu bir ironi olarak yaptım. Olumsuz haberlere karşın dikkat çekmek amacıyla yaptım" dedi.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ndeki Ayşe Mustafa Acarbulut Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan ve ailesine ait arazilerde seracılık yapan Muhsin Kavalcı, bazı televizyon kanallarında serada üretilen sebzelerde zirai ilaç kalıntısı ve hormon kullanıldığı yönündeki haberlere tepki amacıyla video hazırladı. İroni (Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme) olarak hazırladığı ve bir sivri biber üretiminin yapıldığı sera içinde video çeken Muhsin Kavalcı, gerçekte kullanılmadığı halde ironi yapmak amacıyla biberlerin 'kezzap', 'asit', 'karbonmonoksit gazı' ve 'kanser, frengi ve AIDS'li hastalardan alınmış kan dokularıyla laboratuvar ortamında üretilen zararlı böcekler' yardımıyla yetiştirilip 1 günde toplanacak hale getirilebildiğinden bahsetti.

ESKİ MANKEN BEKLERİZ PAYLAŞTI

Muhsin Kavalcı daha sonra hazırladığı bu videoyu sosyal medyadaki hesabından paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişinin izlediği Kavalcı'nın videosu olumlu ve olumsuz tepkiler aldı. Eski manken Doğa Bekleriz de sosyal medya hesabından Kavalcı'nın videolarını paylaştı. Bekleriz'in binlerce takipçisi Kavalcı'ya tepki gösterdi.

'ÇOĞUNLUK İRONİ OLDUĞUNU ANLADI'

Muhsin Kavalcı eleştiriler üzerine yeni bir video daha yayımladı. Kavalcı bunda ise "Basında sebzelerimizle ilgili sürekli karalama haberleri çıkıyor. Bunlara tepki için video çekmiştim. O videomda 'Biz ürünlerimizi kezzapla, cıvayla, karbonmonoksit gazıyla yetiştiriyoruz' demiştim. Milyonlarca insan tarafından izlendi. Çoğunluk ironi olduğunu anladı ama videoda anlatılanların gerçek olduğunu düşünen insanların sayısı da çok fazlaydı. Doğa (Bekleriz) hanım da instagram hesabından bu videolarımla ilgili paylaşımlar yaptı. Kendisiyle görüştük ve onların ironi olduğunu, sırf tepki amacıyla o videolarımı kendisine ilettiğim zaman anlayışla karşıladı. Bu yanlışı düzeltebileceğimizi söyledi. Doğa hanım ve onun takipçilerine şunu söylüyorum; Kumluca sebzesini siz güvenle tüketebilirsiniz. Ürünlerimizin hiçbirinde kimyasal yok. Biz biyolojik mücadele yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR NASIL İNANIR'

Yine başka bir videosunda yaptığı ironinin anlaşılamadığını vurgulayan ve duruma tepki gösteren Kavalcı, şu ifadelere yer verdi: "Videoda 'Biz ürünlerimizi kezzapla yetiştiriyoruz, ürünlerimizi kızartmak için bina dış cephe boyası kullanıyoruz, hidroflorür asitler, nitrik asitler kullanıyoruz, çamaşır suyu, porçöz kullanıyoruz' gibi ifadeler kullandım. Ancak üzülerek gördüm ki insanlarımız bunu ciddiye aldı ve birçok hakaretlere de maruz kaldık. Ama mesaj yerine ulaştı. Benim anlayamadığım şu; insanlarımız bu bitkinin dış cephe boyasıyla kızarabileceğine nasıl inanır. Kezzap dediğiniz madde yanıcı. Çok tehlikeli bir madde. Bunu bırakın kullanmayı, bitkinin dibine az bir şey dökmüş olsanız bu bitkiyi kurutur. Kezzapla biberlerin yetişebileceğine bu ülkenin insanları nasıl inanır? 6 yıldır ürünlerimi biyolojik mücadeleyle yapıyorum. Kumluca'da, Antalya'da üretim yapanlar biyolojik mücadele yapıyor. Biz kendi yemediğimiz ürünleri sizlere göndermiyoruz."

AÇIĞA ALINDI

Çektiği videolar nedeniyle Muhsin Kavalcı hakkında Kumluca Ziraat Odası tarafından dava açıldı. Dün savcılıkta ifade veren 19 yıllık öğretmen Muhsin Kavalcı, soruşturma tamamlanana kadar açığa alındı. Muhsin Kavalcı yaşadıklarıyla ilgili konuşmak istemedi. Hakkında dava açıldığını belirten Muhsin Kavalcı, "Bunu bir ironi olarak yaptım. Olumsuz haberlere karşın dikkat çekmek amacıyla yaptım. 'Buna da inanır mısınız' dedim" diye konuştu. Kumluca Kaymakamlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

  • Güncel 25 Şubat 2018 12:59
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • anGut 25 Şubat 2018 16:08 mevye ve sebzeleri güzel görünmesi için neler yapılır neler balmumda tutuna yakmaya kadar varır. BUNLARI YAPANLARA HİÇ SES YOK. UZAYLI GİBİ KONUŞANA SUÇLI

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