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İrmik helvası tarifi kolay malzemeyle videolu anlatım

İrmik helvası tarifi kolay malzemeyle videolu anlatım

Kandil günlerinin vazgeçilmesi, sofraların sultanı irmik helvası nasıl yapılır, kolay malzemeyle pratik irmik helvası tarifini videolu kolay anlatımla sizler için hazırladık. Paylaşmanın öneminin iyice arttığı bu kandil gününde sizin için hazırladığımı irmik helvası tarifiyle hazırladığınız irmik helvasını komşularınıza da ikram edebilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 15:20 - Güncelleme: 30-04-2018 16:30

Ramazan'ın yavaş yavaş yaklaştığı bu günlerde, özellikle kandil günlerinde tatlı tarifi arayan hanımların ilk tercih ettiği tatlı olan irmik helavsı tarifi videolu anlatımıyla haberimizde. Düşük maliyetli olması hem de kolayca hazırlanması nedeniyle kandil gecelerinin vazgeçilmezi olan irmik helvasının malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte, kandil gecesi sevdiklerinize ikram edebileceğiniz irmik helvası tarifi ve malzemeleri...

İRMİK HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

250 gr margarin - 500 gr irmik - 50 gr çam fıstığı - 4,5 su bardağı kaynar su - 3,5 su bardağı toz şeker - 1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Öncelikle geniş ve derin bir tencerede 250 gr margarini eritin. Daha sonra 500 gr irmiği ve 50 gr fıstığı tencereye koyun ve orta ateşte fıstıklar pembeleşinceye kadar kavurun.

Fıstıklar pembeleşince 4,5 su bardağı kaynar suyu azar azar ve dikkatli bir şekilde tencereye ekleyin. Burada damak zevkinize göre fıstık yerine başka malzemelerde tercih edebilirsiniz. 1-2 dakika karıştırın.

Son olarak 3,5 su bardağı toz şekeri tencereye ekleyin ekleyin. Karıştırarak suyu tamamen çekmesini sağlayın. Altını kapatıp, 15-20 dakika dinlendirdikten sonra üzerine 2 çam fıstığı ve tarçın ekleyerek servis yapın. Eğer yaz mevsimindeyseniz dondurma ile de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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