Irmak Atuk kimdir aslen nereli hiç evledi mi sevgilisi kim?

Irmak Atuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında sevgilisi var mı soruları merak konusu oldu. Evliliğin eşiğinden dönüp ayrıldığı eski nişanlısı Nuri Ensari ile bir dönem tekrar barışan Irmak Atuk'un adı yakın zamanda Hakan Sabancı ile anıldı. Peki Irmak Atuk şimdi ne yapıyor annesi babası kim? Irmak Atuk bilinmeyenler ve biyğrafisi haberimizde.

Türk oyuncu, sunucu ve model.24 Kasım 1985’de İzmir’de doğan Irmak Atuk, 2002 yılında yapılan Best Model of Turkey yarışmasında Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte birinci olmuş, ardından aynı yıl katıldığı Best Model of the World yarışmasında da ikinci olmuştur.2003 yılında oyunculuk kariyerine başlayan güzel manken, ilk olarak Fatma Girik, Meltem Cumbul ve Burak Hakkı gibi oyuncuların yer aldığı “Gurbet Kadını” adlı dizide rol aldı. Ardından aynı yıl yayınlanan “Lise Defteri” adlı dizide Emre Altuğ, Ece Erken,Sarp Levendoğlu, Arda Kural, Dağhan Külegeç, Sinem Kobal ve Selin Demiratar gibi popüler oyuncularla birlikte oynadı.

2005 yılında Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Yunan kızı Nine ve Murat Kaptan arasında geçen aşkın anlatıldığı “Ölümüne Sevdalar” dizisinde Emre Kınay, Ece Uslu ve Cüneyt Arkın gibi usta oyuncularla birlikte oynayan Atuk, bu diziden sonra ünlü şarkıcı Kutsi (Ahmet Kutsi Karadoğan) ve Yasemin Ergene’nin başrollerini paylaştığı “Doktorlar” adlı dizide de rol aldı.

Irmak Atuk oyunculuğun yanı sıra, modellik hayatını da sürdürmektedir.2013’te Panama’da yapılan Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında oynamış ve 87. günde elenmiştir.Atuk, 2014 yılından beri tv8’de yayınlanan Pazar Magazin adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.