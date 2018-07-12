İrlanda'nın İsrail kararı Liberman'ı çıldırttı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, tepki olarak İrlanda'nın başkenti Dublin'deki İsrail büyükelçiliğinin kapatılması çağrısı yaptı.

Twitter hesabından paylaştığı mesajla İrlanda Senatosu'nun aldığı kararı eleştiren Liberman, İsrail'den nefret edenlerle konuşmayacaklarını belirtti.

İrlanda'nın İsrail büyükelçisini senatoda alınan karardan dolayı kınamanın bir anlam ifade etmediğini dile getiren Liberman, "İsrail'i boykot edenlere diğer yanağımızı çeviremeyiz. İsrail en kısa zamanda Dublin'deki büyükelçiliğini kapatmalıdır." ifadelerini kullandı.

İrlanda Senatosu, dün işgal altındaki topraklarda üretilen malların ithalatını ve ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti.

Tasarının yasalaşması için parlamentonun iki kanadında da kabul edilmesi gerekiyor.