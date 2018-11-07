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İrlandalı boksör davasında karar çıktı Kaç yıl yatacak?

İrlandalı boksör davasında karar çıktı Kaç yıl yatacak?

AKSARAY'de meydana gelen olayda İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous, çevredeki vatandaşların saldırısına uğramış olay mahkemeye taşınmıştı. İstinaf mahkemesi İrlandalı boksörün darp edilmesine ilişkin davada büfe sahibi Şenol Palan'ın hapis cezasının düşürerek 2 yıl 2 ay 7 güne hükmetti.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 15:20 - Güncelleme: 07-11-2018 15:20

İSTANBUL'da meydana gelen olayda esnaf Şenol Palan'a İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous'u darp ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan Şenol Palan'ın talebi üzerine dosyası İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

'SU BAHANEYDİ'
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, Şenol Palan'ın talebi üzerine bugüne duruşma günü verdi. Duruşmaya Şenol Palan'ın ve Avukatı Yunus Yalçın katıldı. Savunmasını yapan Şenol Palan, olay günü bir kişinin geldiğini, büfesinde alkol olmaması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını, bu kişinin oteline giderek aralarında Mohammed Fadeldabbous'un da bulunduğu 2 kişi ile birlikte geri döndüğünü öner sürdü. 

Dolaptaki suların kazara yere dökülmediğini söyleyen Şenol Palan, Mohammed Fadeldabbous'u'un olayın çıkmasına neden olan suları bilerek döktüğünü iddia etti. Palan beraatine karar verilmesini istedi. 

'KEŞKE 3 KİŞİDEN DAYAK YESEYDİ'
Palan'ın Avukatı Yunus Yalçın, olayda Mohammed Fadeldabbous'u'ın yalnız olmadığını, üç kişinin müvekkilinin işyerine geldiğini savunarak, "Müvekkilimin burada olmasının nedeni 3 kişiden dayak yememesidir. Keşke yeseydi" dedi. Avukat Yalçın, müvekkilinin meşru müdafaa sınırı içinde hareket ettiğini savunarak beraatine karar verilmesini istedi. 

İstinaf Savcısı Şerafettin Özdemir, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek Şenol Palan'ın istinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi. 

İSTİNAF CEZAYI 2 YIL 2 AY 7 GÜNE İNDİRDİ
Kısa bir ara veren 11. Ceza Dairesi, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Şenol Palan'a, "Kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama" suçundan verdiği 3 yıl 6 ay 5 günlük hapis cezasına ilişkin hükmü kaldırarak yeni hüküm verdi. Daire, Şenol Palan'ı aynı suçtan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SİVASİSTANBUL 07 Kasım 2018 16:02 UTANMADAN YALAN SÖYLÜYORLAR, YAZIKLAR OLSUN DELİKANLIMISINIZ BİR KİŞİYE KAÇ KİŞİ SALDIRDINIZ?

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