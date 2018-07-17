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İrlanda fosil yakıtları tamamen terk ediyor

İrlanda fosil yakıtları tamamen terk ediyor

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında İrlanda cephesinden tarihi bir adım geldi. Parlementoda oylanan "Fosil Yakıtlardan Geri Çekilme Yasası" kabul edildi ve İrlanda dünyada fosil yakıtlardan yatırımlarını tamamen çeken ilk ülke oldu.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 04:40 - Güncelleme: 17-07-2018 04:40

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında İrlanda cephesinden tarihi bir adım geldi. Parlementoda oylanan "Fosil Yakıtlardan Geri Çekilme Yasası" kabul edildi ve İrlanda dünyada fosil yakıtlardan yatırımlarını tamamen çeken ilk ülke oldu. Fosil Yakıtlardan Yatırımı Geri Çekme Yasası, bağımsız milletvekili Thomas Pringle, Trocaire, sivil toplum kuruluşları, aktivistler, öğrenci grupları ve Küresel Yasal Eylem Ağı'nın (GLAN) iki yıldan uzun süredir yürüttüğü kampanyanın sonucu olarak yasallaştı. 

Yasa, İrlanda Stratejik Yatırım Fonu'nun (ISIF — Varlık Fonu) küresel fosil yakıt şirketlerindeki yatırımlarını 5 yıl içinde çekmesini zorunlu kılıyor.

Haziran 2017 itibari ile fonun dünya çapında 150 şirkette toplam 318 milyon Euro'luk yatırımı bulunuyor. Bu yatırımlar 5 yıl içinde tamamen elden çıkarılacak.

'BU KARAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'; Yeşil Gazete'nin The Guardian'dan aktardığına göre Tracaire Direktörü Eamon Meehan, "Bugün Oireachtas (İrlanda Yasama Organı) tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj verdi. Yasama organı üyeleri toplumdan gelen talepleri dinleyerek, fosil yakıtlardan yatırımı geri çekme konusunda tarihe geçecek bir karar aldı ve diğer ülkelere örnek oldu. Bu karar hayati önem taşıyor." dedi.

Meehan "İrlanda'nın, iklim konusunda tembelliği tüm dünya tarafından biliniyordu. Geçtiğimiz aylarda, ülkenin AB içinde en kötü iklim politikasına sahip olduğunu gösteren çalışmalar yayınlandı. Bu durum da göz önünde alındığında, kararın önemi daha da artıyor, İrlanda'nın yakın zamanda iklim taahhütlerini yenilemesini ve iklim eylemi konusunda da daha hızlı harekete geçmesini bekliyoruz." dedi. 

İrlanda Cumhuriyeti'nin iklim taahhütleri ise yeterli görünmüyor. Ülke 2020 yılına kadar sadece yüzde 1 azaltım hedefliyor, İklim Eylem Ağı Avrupa'ya (CAN Europe) göre iklim hedefleri açısından İrlanda Cumhuriyeti AB üyeleri içinde en kötü ikinci ülke olarak ön plana çıkıyor. İklim politikaları bu kadar çok eleştirilmesine rağmen İrlanda'nın böyle bir karar alması, diğer ülkelerin de benzer kararları kolaylıkla alabileceğini gösteriyor.İrlanda bu yasanın geçmesiyle beraber artık kömür, petrol veya gaz ile enerji üreten tesis kuramayacak.

 

 

 

 


 

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