Irkçlıkla suçlanan ünlü televizyon sunucusu Megyn Kelly kovuldu

Amerikan televizyonu NBC, ünlü sunucu Kelly'nin “cadılar bayramı” olarak bilinen Halloween kostümü “blackface” ile ilgili “aşağılayıcı” yorumu nedeniyle programda yer almayacağını açıkladı.
Megyn Kelly'nin ABD'de eskiden tiyatro ve sinema sanatçılarının siyahileri taklit etmek için kullandığı siyah makyajın (blackface) “nesi ırkçı” yönündeki yorumu tepki toplamıştı.
Megyn Kelly'nin ırkçı sözleri sadece Amerikan medyasında değil aynı zamanda sosyal medyada da geniş yer aldı.
İşte Megyn Kelly'nin fotoğrafları...
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