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Irkçı politikacı yine saçmaladı! İslam'ın Avrupa'da...

Irkçı politikacı yine saçmaladı! İslam'ın Avrupa'da...

Almanya’da yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’li siyasetçi Björn Höcke, skandal sözlerini bir yenisini daha ekledi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 18:43 - Güncelleme: 29-01-2018 00:43

Almanya’da aşırı sağcı ve İslam karşıtı parti AfD’nin Thüringen Eyaleti Başkanı Björn Höcke, yine skandal sözlere imza attı.

Milliyetçi ve İslam karşıtı sözleriyle tanınan Höcke, AfD’nin cumartesi günü Eisleben’de düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıdaki konuşmasının bir bölümü Facebook’ta yayınlanan Höcke, kendisinin İslam düşmanı olmadığını, ancak İslam’ın da Avrupa’ya ait olmadığını söyledi. Höcke, “Şimdi iktidarda olmadığımız için bir şey yapamıyoruz ama iktidara geldiğimizde Boğaz’a talimat vererek İslam’ı yasaklayacağız” dedi.

Höcke, daha önce de Nazi rejiminin işlediği soykırım anısına Berlin’de dikilen soykırım anıtını utanç anıtı olarak nitelemiş ve büyük tepki çekmişti.

Höcke’nin partiden ihracı gündeme gelmiş, ancak Höcke’yi ihraç etmek isteyen AfD eski Başkanı Frauke Petry, partiyi bırakmak zorunda kalmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Tertemizlik 28 Ocak 2018 20:51 alçak ne boğazıymış,açıklasın,anlaşılıyorki,benim boğazımı keserek gebertin demek istiyor galiba...

    CEVAP YAZ 2 2
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