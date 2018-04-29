Irina Shayk'ın öyle bir sırrı ortaya çıktı ki ağızları açık bıraktı

Her koşulda dünyanın en güzel kadınlarından biri unvanını kimselere kaptırmayan Rus model Irina Shayk'ın öyle bir sırrı varmış ki! Büyük olasılıkla siz de bunu duyduğunuzda çok şaşıracaksınız.

Irina Shayk'ın öyle bir sırrı ortaya çıktı ki ağızları açık bıraktı

Her koşulda dünyanın en güzel kadınlarından biri unvanını kimselere kaptırmayan Rus model Irina Shayk'ın öyle bir sırrı varmış ki! Büyük olasılıkla siz de bunu duyduğunuzda çok şaşıracaksınız.

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Irina Shayk'ın öyle bir sırrı ortaya çıktı ki ağızları açık bıraktı

32 yaşındaki Irina Shayk, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya çıktığında milyonlarca çift göz, hayretler içinde ona yöneldi. Bunun ilk sebebi ne Shayk'ın güzelliğiydi ne de üzerindeki kıyafet. Bu kadar hayret uyandırmasının nedeni Shayk'ın daha iki ay önce anne olması ve bu kadar kısa zamanda eski formuna dönmesiydi.

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Irina Shayk'ın öyle bir sırrı ortaya çıktı ki ağızları açık bıraktı

Oyuncu Bradley Cooper ile olan birlikteliğinden Lea De Seine adında bir kız çocuğu sahibi olan Irina Shayk'ın bu kadar kısa sürede forma kavuşmasının gerçekten de şaşırtan bir sırrı var.

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Irina Shayk'ın öyle bir sırrı ortaya çıktı ki ağızları açık bıraktı

Shayk, bu sırrını da Enternaitment Tonight'a verdiği röportajda açıkladı. Shayk'ın hamilelikten iki ay sonra bile sanki hiç doğum yapmamış gibi görünmesinin sırrı sıkı diyetler değil. Bakın Shayk, bu durumu nasıl açıklıyor:

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