Irina Shayk Türk fotoğrafçının doğum gününü kutladı

Dünyaca ünlü top model Irina Shayk, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan kutladı. Alaş ile çekilen pozlarını Instagram'da paylaşan Shayk, "Bir başka bedende kendi ikizinizi bulduğunuz zaman... Benim komik ve zeki Türk kardeşim... Bütün bu muhteşem hatıralar seninle birlikte" notunu düştü.

Mert Alaş'ın Londra'daki doğum günü partisinin konuklarından biri de Kate Moss oldu. Pastanın içinden çıkan İngiliz model, Türk fotoğrafçı için şarkı söyledi.



