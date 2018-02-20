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Irina Shayk Türk fotoğrafçının doğum gününü kutladı

Irina Shayk Türk fotoğrafçının doğum gününü kutladı

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 16:03 - Güncelleme: 20-02-2018 16:03

Dünyaca ünlü top model Irina Shayk, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan kutladı. Alaş ile çekilen pozlarını Instagram'da paylaşan Shayk, "Bir başka bedende kendi ikizinizi bulduğunuz zaman... Benim komik ve zeki Türk kardeşim... Bütün bu muhteşem hatıralar seninle birlikte" notunu düştü.

Mert Alaş'ın Londra'daki doğum günü partisinin konuklarından biri de Kate Moss oldu. Pastanın içinden çıkan İngiliz model, Türk fotoğrafçı için şarkı söyledi. 


 

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