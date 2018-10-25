İrem Sak'ın olaylı gecesi: Ben Sivaslıyım, güç bende uyanın ulan

''BEN SİVASLIYIM, UYANIN ULAN'': Bir yandan da “Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan” diye bağıran oyuncuya, arkadaşları da aynı şekilde eşlik etti. Oyuncu, bir mekan önünde gördüğü boks makinesine yumruk atarken görüntülendi. Patlayan flaşlar, İrem Sak’ı durdurdu.