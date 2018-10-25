İrem Sak'ın olaylı gecesi: Ben Sivaslıyım, güç bende uyanın ulan

Oyuncu İrem Sak, önceki akşam arkadaş grubuyla Cihangir’deki bir restorandaydı. Mekandan geç saatlerde çıkan oyuncu, bir süre İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında dolaştı. Yürümekte zorlanan oyuncu, yerden aldığı küçük taşları sokak duvarlarına atmaya başladı.
''BEN SİVASLIYIM, UYANIN ULAN'': Bir yandan da “Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan” diye bağıran oyuncuya, arkadaşları da aynı şekilde eşlik etti. Oyuncu, bir mekan önünde gördüğü boks makinesine yumruk atarken görüntülendi. Patlayan flaşlar, İrem Sak’ı durdurdu.
İrem Sak, bir dükkanın önünde duran boks makinesine yumruk atıp yola öyle devam etti.
İrem Sak, bağırarak ara sokaklarda dolaşırken objektife böyle yansıdı.
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