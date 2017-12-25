İrem Sak'a ne oldu yüzü yara içinde

Ünlü oyuncular İrem Sak ve Damla Colbay, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. İkili, gazetecileri farkedince köşe bucak kaçmaya başladı. İrem Sak, montunun kapüşonunu kafasına geçirdi. Yüzünü göstermek istemeyen oyuncu, “Estetik yaptırdım, her yerim yara oldu. Bu şekilde fotoğraflarımı çekmeyin lütfen” sözleriyle ricada bulundu.
Ünlü oyuncular İrem Sak ve Damla Colbay, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. İkili, gazetecileri farkedince köşe bucak kaçmaya başladı. İrem Sak, montunun kapüşonunu kafasına geçirdi. Yüzünü göstermek istemeyen oyuncu, “Estetik yaptırdım, her yerim yara oldu. Bu şekilde fotoğraflarımı çekmeyin lütfen” sözleriyle ricada bulundu.
Ünlü oyuncular İrem Sak ve Damla Colbay, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. İkili, gazetecileri farkedince köşe bucak kaçmaya başladı. İrem Sak, montunun kapüşonunu kafasına geçirdi. Yüzünü göstermek istemeyen oyuncu, “Estetik yaptırdım, her yerim yara oldu. Bu şekilde fotoğraflarımı çekmeyin lütfen” sözleriyle ricada bulundu.
Ünlü oyuncular İrem Sak ve Damla Colbay, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. İkili, gazetecileri farkedince köşe bucak kaçmaya başladı. İrem Sak, montunun kapüşonunu kafasına geçirdi. Yüzünü göstermek istemeyen oyuncu, “Estetik yaptırdım, her yerim yara oldu. Bu şekilde fotoğraflarımı çekmeyin lütfen” sözleriyle ricada bulundu.
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