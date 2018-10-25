İrem Sak kimdir nereli Cihangir'i birbirine kattı

Oyuncu İrem Sak, önceki akşam arkadaş grubuyla Cihangir’deki bir restorandaydı. Mekandan geç saatlerde çıkan oyuncu, bir süre İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında dolaştı. Yürümekte zorlanan oyuncu, yerden aldığı küçük taşları sokak duvarlarına atmaya başladı.

''BEN SİVASLIYIM, UYANIN ULAN'': Bir yandan da “Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan” diye bağıran oyuncuya, arkadaşları da aynı şekilde eşlik etti. Oyuncu, bir mekan önünde gördüğü boks makinesine yumruk atarken görüntülendi. Patlayan flaşlar, İrem Sak’ı durdurdu.

İrem Sak, bir dükkanın önünde duran boks makinesine yumruk atıp yola öyle devam etti. İREM SAK KİMDİR: İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi.

Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.

İrem Sak'ın olaylı gecesi: Ben Sivaslıyım, güç bende uyanın ulan HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN