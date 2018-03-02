İrem Sak: Botoks yaptırdığım için pişmanım

Oyuncu İrem Sak, verdiği bir röportajda "Botoks yaptırdığım için pişmanım" dedi.

İrem Sak: Botoks yaptırdığım için pişmanım

Oyuncu İrem Sak, verdiği bir röportajda "Botoks yaptırdığım için pişmanım" dedi. Oyuncu İrem Sak, Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Bayrak'a verdiği röportajında samimi itiraflarda bulundu. Güzel oyuncu, botoks yaptırdığı için pişmanlığını dile getirdi.

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İrem Sak: Botoks yaptırdığım için pişmanım

Siz estetik yaptırmış, bunu açık açık da söylemiştiniz. Tabii, neden saklayayım? Doktor kızıyım yani. Hiç ahlaklı ve etik gelmiyor yalan söylemek. Ama yüzünüz görünmesin diye objektiften kaçmıştınız. Ne operasyonuydu o? O kaçma gününde operasyon falan yoktu gerçekten. Normal cilt bakımından dolayı biraz kızarıktı yüzüm. Fotoğraflarda çok kırmızı ya da lekeli gibi çıkmasın diye “Ya çekmeyin” dedim.

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İrem Sak: Botoks yaptırdığım için pişmanım

Peki o günü geçelim. Bugüne kadar ne tür estetik işlemler yaptırdınız? Burnumu yaptırdım. Diş telleri var, o da estetik bir şey sonuçta. Şu sıralar başka bir şey daha var kafamda ama onu söylemeyeyim. Yaptırırsam zaten anlarsınız.

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İrem Sak: Botoks yaptırdığım için pişmanım

Yine yüz mü? Evet, yüzümle para kazandığım için yüzüme yatırım yapıyorum. Ama mimiklerimi donduracak bir şey olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bir kez botoks yaptırdım, çok pişman oldum. Oyuncuysan, mimiklerine ihtiyacın varsa, çok az yaptırmalısın. Ben az yaptırdığım halde ne kaşımı kaldırabildim, ne çatabildim. Mahvoldum yani. Neyse denemiş, görmüş olduk.

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