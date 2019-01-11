İrem Helvacıoğlu'nun fişi çekiliyor mu Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı açıkladı

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı Osman Sınav, izinsiz O Ses Türkiye yılbaşı özel çekimlerine katılan İrem Helvacıoğlu için son kararını verdi.

İrem Helvacıoğlu'nun fişi çekiliyor mu Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı açıkladı

'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün çekimlerine izinsiz katılan ancak yapımcı Osman Sınav'dan veto yiyince şarkısı yayınlanmayan İrem Helvacıoğlu'nun Sen Anlat Karadeniz'in kadrosundan çıkarılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Herkes Helvacıoğlu için son kararın ne olacağını merak ederken dizinin yapımcısı Osman Sınav'dan flaş bir açıklama geldi.

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İrem Helvacıoğlu'nun fişi çekiliyor mu Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı açıkladı

Sen Anlat Karadeniz'in 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu, Acun Ilıcalı'nın davetiyle Tv8'in yılbaşı için özel çektiği 'O Ses Türkiye Ünlüler' programının çekimlerine katıldı. Ancak stüdyoda şarkı söyleyen ve jüriler tarafından değerlendirilen güzel oyuncu, yılbaşı gecesi Tv8 ekranlarında görülmedi.

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İrem Helvacıoğlu'nun fişi çekiliyor mu Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı açıkladı

Sebebini ise güzel oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı. Helvacıoğlu, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir mesaj paylaşarak kendi bölümünün yayından kaldırıldığını duyurdu.

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İrem Helvacıoğlu'nun fişi çekiliyor mu Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı açıkladı

Helvacıoğlu, Acun Ilıcalı ve ekibinin nazik davetiyle katıldığı ve büyük bir mutlulukla sahnede şarkı söyleme deneyimi yaşadığını, çok eğlendiğini ve keyif aldığını, ancak bu görüntülerin yayınlanamayacağını belirtti.

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