İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir babası için dua istedi

1.5 yıl evli kaldığı şarkıcı İrem Derici'den Mart 2016'da boşanan radyocu Rıza Esendemir'in babası yoğun bakıma kaldırıldı.

İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir babası için dua istedi

Arıza Show ile radyoculuk sektöründe ünlenen Rıza Esendemir, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kötü haberi verdi. Rıza Esendemir'in babası Suat Esendemir, geçtiğimiz gün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Esendemir, ''En yakın zamanda yoğun bakımı da atlatacağız. Güzel adam, güzel babam'' şeklinde açıklama yaptı.

110
İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir babası için dua istedi

Küçük yaşta radyo ile tanışan ve İrem Derici ile evliliği ile bilinen Rıza Esendemir'e bu gönderinin altında destek mesajları yağdı. Şu anda YouTube'a yine Arıza Show ismiyle içerik üreten Esendemir, geçtiğimiz günlerde eski eşi İrem Derici'nin, dansçısıyla aşk yaşamasıyla ilgili göndermeli paylaşımı olay olmuştu.

210
İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir babası için dua istedi

İrem Derici’nin eski eşi Rıza Esendemir, Twitter hesabından, "Kesin ben de aldatıldım" mesajını paylaşarak gündeme gelmişti. Peki Rıza Esendemir kimdir?

310
İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir babası için dua istedi

Rıza Esendemir, 19 Mayıs 1979 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Radyoculuk hayatına henüz 11 yaşındayken Denizli'de başlamıştır.1997 yılında Best FM'de A-Rıza Show adlı programı sunmaya başlamıştır.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro