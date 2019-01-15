İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir babası için dua istedi

Arıza Show ile radyoculuk sektöründe ünlenen Rıza Esendemir, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kötü haberi verdi. Rıza Esendemir'in babası Suat Esendemir, geçtiğimiz gün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Esendemir, ''En yakın zamanda yoğun bakımı da atlatacağız. Güzel adam, güzel babam'' şeklinde açıklama yaptı.

Küçük yaşta radyo ile tanışan ve İrem Derici ile evliliği ile bilinen Rıza Esendemir'e bu gönderinin altında destek mesajları yağdı. Şu anda YouTube'a yine Arıza Show ismiyle içerik üreten Esendemir, geçtiğimiz günlerde eski eşi İrem Derici'nin, dansçısıyla aşk yaşamasıyla ilgili göndermeli paylaşımı olay olmuştu.