İrem Derici'den sitem: Geçen sene hep selülitlerimi çektiniz

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de spor mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan İrem Derici, mütevazi ve sempatik tavırlarıyla her zaman olduğu gibi dikkati çekti.



Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, “10 Agustos’da albümüm ‘Sabıka Kaydı’nıpiyasaya çıkartmış olacağım. Albüm 14 parçadan oluşuyor çıkış parçasının hangisi olacağına henüz karar vermedim” dedi.

'BU HALDE HAYATTA TATİLE GİTMEM'

Tatil için bir plan yapmadığını belirten popçu, “Geçen sene hep selülitlerimi çektiniz, bu sene biraz kilo da aldım, bu halde hayatta gitmem. Zaten yoğun bir konser takvimimiz var. Tatil için pek fazla zamanım yok” açıklamasında bulundu.

İrem Derici'nin bahsettiği, geçen sene çekilmiş olan selülitli fotoğrafı