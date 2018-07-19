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İrem Derici'den Harun Kolçak için duygu dolu mesaj

İrem Derici'den Harun Kolçak için duygu dolu mesaj

Geçirdiği rahatsızlık yüzünden geçen yıl Temmuz ayında hayata gözlerini yuman Harun Kolçak'ın 1'inci ölüm yıl dönümünde şarkıcı İrem Derici, duygu dolu satırlar yazdı. İrem Derici, Harun Kolçak için "Özledim seni, çok hem de" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 10:48 - Güncelleme: 19-07-2018 10:48

Sanatçı Harun Kolçak prostat kanserine yenik düşerek geçen yıl 19 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Ölümünden önce hit şarkıları birçok şarkıcı tarafından tekrar okunmuştu.

İrem Derici de Harun Kolçak'ın 'Gir Kanıma' şarkısıyla bir araya gelip klip çekme şansını yakalamıştı. İrem Derici Harun Kolçak'ın ölümünün birinci yılında duygu dolu mesaj yazdı.

''HARUN'UM EMANETİN BİZDE İÇİN RAHAT OLSUN''
İşte İrem Derici'nin Harun Kolçak için Instagram hesabından yazdığı o duygulu mesaj:

"1 yıl oldu sen gideli... 1991'de yaptığın şarkı her sahnemde, her yaştan insanın dilinde... İlk aylarda ağlayarak söylüyordum o enerjik şarkıyı. Sonra dedim, İrem kendine gel, izliyordur bu tatlı deli seni bi' yerlerden, üzme onu, daha da çok eğlendir izleyicini! Özledim seni, çok hem de! Önemli bir konu için telefonlaşıp kesinlikle konuyla alakasız mevzulara girip saçma sapan gülme krizlerimizi özledim. Azmini özledim. Bu son oynadığın klipti, niyetin de yoktu o gün oynamaya, halin de. Harun 1 senkron alacağız kalk haydi n'olur dedim, kalktı ve bir anda enerji saçmaya başladı. Sarıldı bana, iyi ki zorladın deli kız dedi... Keyfin yerindedir umarım. Gerçi sen her durumda kendine bi' güzellik yaratır, bulunduğun ortamı cennet bahçesine çevirirsin. Harun'um, emanetin bizde, için rahat olsun. Seni seviyorum Harun Kolcak"

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İrem Derici
İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici katıldığı bir yarışma programıyla ünlenen isimlerden biri. Hem şarkıcılığıyla hem de neşesiyle dikkat çeken isimlerden biri olan İrem Derici kaç yaşında nereli?  İrem Derici 21 Mart 1987’de Sinop’ta d&

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