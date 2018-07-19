İrem Derici'den Harun Kolçak için duygu dolu mesaj

Sanatçı Harun Kolçak prostat kanserine yenik düşerek geçen yıl 19 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Ölümünden önce hit şarkıları birçok şarkıcı tarafından tekrar okunmuştu.

İrem Derici de Harun Kolçak'ın 'Gir Kanıma' şarkısıyla bir araya gelip klip çekme şansını yakalamıştı. İrem Derici Harun Kolçak'ın ölümünün birinci yılında duygu dolu mesaj yazdı.

''HARUN'UM EMANETİN BİZDE İÇİN RAHAT OLSUN''

İşte İrem Derici'nin Harun Kolçak için Instagram hesabından yazdığı o duygulu mesaj:

"1 yıl oldu sen gideli... 1991'de yaptığın şarkı her sahnemde, her yaştan insanın dilinde... İlk aylarda ağlayarak söylüyordum o enerjik şarkıyı. Sonra dedim, İrem kendine gel, izliyordur bu tatlı deli seni bi' yerlerden, üzme onu, daha da çok eğlendir izleyicini! Özledim seni, çok hem de! Önemli bir konu için telefonlaşıp kesinlikle konuyla alakasız mevzulara girip saçma sapan gülme krizlerimizi özledim. Azmini özledim. Bu son oynadığın klipti, niyetin de yoktu o gün oynamaya, halin de. Harun 1 senkron alacağız kalk haydi n'olur dedim, kalktı ve bir anda enerji saçmaya başladı. Sarıldı bana, iyi ki zorladın deli kız dedi... Keyfin yerindedir umarım. Gerçi sen her durumda kendine bi' güzellik yaratır, bulunduğun ortamı cennet bahçesine çevirirsin. Harun'um, emanetin bizde, için rahat olsun. Seni seviyorum Harun Kolcak"



