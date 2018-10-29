İrem Derici yeni sevgilisiyle ilk kez el ele

Ünlü şarkıcı İrem Derici yeni sevgilisi Genco Ecer ile ilk kez görüntülendi. Önceki akşam Akaretler'de bir mekandan el ele çıkarken objektifklere yansıyan İrem Derici ve Genco Ecer’in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. İlişkilerinin ortak arkadaşların vesilesi ile başladığını söyleyen ünlü çift, kameralar karşısında utandı

'KONUŞTUKÇA HOŞLANDIM': Genco Ecer, İrem Derici hakkında “İrem’e şarkı yapmak çok isterim. Benim şarkımı okumasını isterim. Daha önce İrem’i takip ediyordum ama ondan önce hoşlanıyordum diyemem. Konuştukça hoşlandım.” dedi.